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В Братске обнаружили тг-канал с экстремистскими публикациями

Силовые структуры обследовали городские ТЦ и школы на нахождение в них опасных предметов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полиция Братска призывает жителей не поддаваться на провокации в интернете. В ходе мониторинга был обнаружен телеграм-канал с публикациями экстремистского характера, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «МВД Братск» (18+).

По результатам проведённой проверки установлено, что содержащаяся информация является ложной, данная страница не настоящая и зарегистрирована на территории другого государства. Сотрудниками силовых структур были обследованы торговые центры и общеобразовательные учреждения, внутри которых опасных предметов не оказалось.

Правоохранители просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.