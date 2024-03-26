В Братске обнаружили тг-канал с экстремистскими публикациями

Полиция Братска призывает жителей не поддаваться на провокации в интернете. В ходе мониторинга был обнаружен телеграм-канал с публикациями экстремистского характера, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «МВД Братск» (18+).
По результатам проведённой проверки установлено, что содержащаяся информация является ложной, данная страница не настоящая и зарегистрирована на территории другого государства. Сотрудниками силовых структур были обследованы торговые центры и общеобразовательные учреждения, внутри которых опасных предметов не оказалось.
Правоохранители просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.