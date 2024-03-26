В Братске обнаружили тг-канал с экстремистскими публикациями

По результатам проведённой проверки установлено, что содержащаяся информация является ложной, данная страница не настоящая и зарегистрирована на территории другого государства. Сотрудниками силовых структур были обследованы торговые центры и общеобразовательные учреждения, внутри которых опасных предметов не оказалось.