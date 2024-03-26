Берег озера Леснуха в Самаре по решению суда вернули в собственность государства

Благодаря вмешательству прокуратуры берег озера Леснуха в Самаре вернули в собственность государства. Прокуратура проводила проверку, по итогам которой установила, что земельные участки на берегу озера принадлежат ООО «Специализированный застройщик “Берег-П” и ООО “Волго-Камская транспортная компания” незаконно.
— Право собственности застройщиков в отношении береговой полосы озера Леснуха нарушает права неограниченного круга лиц и приводит к ограничению доступа к водному объекту, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура подала иск в суд, и он был удовлетворен. В результате в собственность государства вернули 776 квадратных метров берега. Стоимость этого земельного участка составляет более двух миллионов рублей.