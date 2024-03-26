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Берег озера Леснуха в Самаре по решению суда вернули в собственность государства

Прокуратура Самары добилась этого после проверки.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря вмешательству прокуратуры берег озера Леснуха в Самаре вернули в собственность государства. Прокуратура проводила проверку, по итогам которой установила, что земельные участки на берегу озера принадлежат ООО «Специализированный застройщик “Берег-П” и ООО “Волго-Камская транспортная компания” незаконно.

— Право собственности застройщиков в отношении береговой полосы озера Леснуха нарушает права неограниченного круга лиц и приводит к ограничению доступа к водному объекту, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура подала иск в суд, и он был удовлетворен. В результате в собственность государства вернули 776 квадратных метров берега. Стоимость этого земельного участка составляет более двух миллионов рублей.

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