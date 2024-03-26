В Батайске в больнице скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа

Сердце ребенка остановилось в ночь на 26 марта. Об этом Donday сообщил источник.
Инцидент произошел 25 марта в микрорайоне Авиагородок. В тот день двухлетняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Ненадежная конструкция не выдержала и упала вместе с ребенком вниз.
Сутки врачи боролись за жизнь малышки. Однако из-за переломов и травм, полученных при падении, шансов на жизнь у девочки не осталось. Кроме того, девочка была госпитализирована с пневмонией.
Добавим, что семья, в которой росла девочка, была многодетной.