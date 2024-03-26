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В Батайске в больнице скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа

Двухлетняя девочка скончалась в больнице Батайска после падения из окна четвертого этажа жилого дома.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Сердце ребенка остановилось в ночь на 26 марта. Об этом Donday сообщил источник.

Инцидент произошел 25 марта в микрорайоне Авиагородок. В тот день двухлетняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Ненадежная конструкция не выдержала и упала вместе с ребенком вниз.

Сутки врачи боролись за жизнь малышки. Однако из-за переломов и травм, полученных при падении, шансов на жизнь у девочки не осталось. Кроме того, девочка была госпитализирована с пневмонией.

Добавим, что семья, в которой росла девочка, была многодетной.

несчастный случай