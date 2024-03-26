ДТП с грузовиками на М-10 под Петербургом: в массовом есть полёт в кювет, перевёртыш и пострадавший

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:20 поступила информация о ДТП на 657-м километре. Столкнулись четыре попутных автомобиля: два легковых и два грузовых, один из них повредил опору освещения. На кадрах с места аварии: фургон-перевёртыш, легковушка в кювете и упавший на дорогу груз.