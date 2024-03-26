Раскрыта тайна убийства 12-летнего мальчика в Ангарске

— В ноябре 2002 года подсудимому было 15 лет. Он и еще трое школьников находились в подвале дома в 19-ом микрорайоне города. Там ребята употребляли одурманивающие вещества. В какой-то момент между приятелями произошел конфликт, во время которого трое подростков жестоко избили 12 летнего мальчика, — говорят в суде.