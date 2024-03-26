Раскрыта тайна убийства 12-летнего мальчика в Ангарске

В Ангарском городском суде вынесли приговор 36-летнему мужчине, который 21 год назад убил 12-летнего мальчика. Об этом сообщают на сайте суда.
— В ноябре 2002 года подсудимому было 15 лет. Он и еще трое школьников находились в подвале дома в 19-ом микрорайоне города. Там ребята употребляли одурманивающие вещества. В какой-то момент между приятелями произошел конфликт, во время которого трое подростков жестоко избили 12 летнего мальчика, — говорят в суде.
Известно, что ребенка били трубой и кулаками. Потерпевший погиб на месте. Тогда дело не смогли раскрыть.
Но в 2023 году расследование возобновили, допросили свидетеля и выяснили личность предполагаемого убийцы, который уже был судим за особо тяжкое преступление.
Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил жителю Ангарска 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.