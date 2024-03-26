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Раскрыта тайна убийства 12-летнего мальчика в Ангарске

Жителю Ангарска, убившему ребенка, вынесли приговор спустя 21 год.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарском городском суде вынесли приговор 36-летнему мужчине, который 21 год назад убил 12-летнего мальчика. Об этом сообщают на сайте суда.

— В ноябре 2002 года подсудимому было 15 лет. Он и еще трое школьников находились в подвале дома в 19-ом микрорайоне города. Там ребята употребляли одурманивающие вещества. В какой-то момент между приятелями произошел конфликт, во время которого трое подростков жестоко избили 12 летнего мальчика, — говорят в суде.

Известно, что ребенка били трубой и кулаками. Потерпевший погиб на месте. Тогда дело не смогли раскрыть.

Но в 2023 году расследование возобновили, допросили свидетеля и выяснили личность предполагаемого убийцы, который уже был судим за особо тяжкое преступление.

На допросе житель Ангарска признал свою вину, раскаялся в содеянном. Остальных соучастников допросить не удалось, так как они скончались.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил жителю Ангарска 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.