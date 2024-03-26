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Штормовое в Крыму — спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают оставаться в готовности и предупреждают о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Андрей Павлюченко.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 70% 763 мм рт. ст. +6°

Штормовое оправдалось «Наибольшее количество осадков — до 20 мм — выпало в предгорной части Южного берега Крыма, в Бахчисарайском районе. Последствий, связанных с подтоплениями, у нас не зарегистрировано. В наиболее подверженных подтоплению местах дежурят наши оперативные группы, во взаимодействии с органами местного самоуправления приготовили мотопомпы, откачивающие насосы», — рассказал Павлюченко.

Также, по его словам, сделанное накануне штормовое предупреждение оправдывается в части ветровой нагрузки, особенно в центральной и западной частях полуострова. При этом сообщений о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и кровлях пока также не поступало.

Прогноз на сутки.

«Продолжаем мониторинг. Штормовое предупреждение держится до конца суток, до вечера возможно ухудшение погоды», — напомнил замначальника спасательного ведомства.

Особенный акцент Павлюченко сделал на необходимости соблюдать правила безопасности. В частности он рекомендует не парковать автомобили возле слабо укрепленных конструкций и подпорных стен, особенно на Южнобережье. Также он подчеркивает: при сильном ветре на земле могут находится электрические провода под напряжением.

«На данный момент видим, что завтра ожидаются небольшие осадки, облачность, ветер до 10 м/с. Но у нас проходит Балканский циклон, поэтому погода может иметь резкое изменение», — подытожил представитель МЧС.

Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.