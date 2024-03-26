Штормовое в Крыму — спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают оставаться в готовности и предупреждают о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Андрей Павлюченко.