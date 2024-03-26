Я пью таблетки: блогер из Батайска, оскорбившая бойцов СВО, принесла извинения

Я стримила просто вот в таком состоянии, что… вот была куча у меня эмоций, куча в одном…" — говорит блогерша.
По ее словам, гадости в адрес бойцов были сказаны из-за таблеток от эпилепсии.
«У меня эпилепсия, я пью таблетки. И они могут… У меня вот иногда бывает такой момент, что меня как-то переклинивает. А так, я люблю свою деятельность, я люблю блогерство, я стараюсь людям донести всегда хорошее», — добавила стримерша.
Напомним, донской Следком организовал процессуальную проверку в связи с высказыванием оскорблений в адрес участников СВО. Ранее личность девушки была установлена в полицией, она была задержана.