В Термезе чиновник требовал у предпринимателя взятку за подключение к газу

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, чиновник потребовал взятку у руководителя местного семейного предприятия. За вознаграждение в размере 700 долларов и 2 миллиона сумов начальник отдела газоснабжения обещал выдать техническое заключение на организацию газовых точек и разрешение на их подключение к общей газовой сети.