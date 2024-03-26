В Термезе чиновник требовал у предпринимателя взятку за подключение к газу

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, чиновник потребовал взятку у руководителя местного семейного предприятия. За вознаграждение в размере 700 долларов и 2 миллиона сумов начальник отдела газоснабжения обещал выдать техническое заключение на организацию газовых точек и разрешение на их подключение к общей газовой сети.
Правоохранители задержали чиновника при получении части оговоренной суммы в размере 5 миллионов сумов.
По данному факту возбуждено дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса. Ведется расследование.
Напомним, ранее в Ташкентской области во время получения взятки задержан чиновник, отвечающий за содержание кладбищ. Он требовал у предпринимателя 2 тысячи долларов за выдачу разрешения на оказание ритуальных услуг.