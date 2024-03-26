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В Термезе чиновник требовал у предпринимателя взятку за подключение к газу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Термезе задержали начальника отдела газоснабжения «Термизшахаргаз». Он попросил у предпринимателя взятку в размере 700 долларов за разрешение на подключение к газу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, чиновник потребовал взятку у руководителя местного семейного предприятия. За вознаграждение в размере 700 долларов и 2 миллиона сумов начальник отдела газоснабжения обещал выдать техническое заключение на организацию газовых точек и разрешение на их подключение к общей газовой сети.

Правоохранители задержали чиновника при получении части оговоренной суммы в размере 5 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Напомним, ранее в Ташкентской области во время получения взятки задержан чиновник, отвечающий за содержание кладбищ. Он требовал у предпринимателя 2 тысячи долларов за выдачу разрешения на оказание ритуальных услуг.