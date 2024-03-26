Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского

Накануне Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.
«Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали», — заявил Малюк в эфире телемарафона. Его слова приводит «Украинская правда».
По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось «400 грамм термобара», генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью «800 граммов пластида», а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9×19 миллиметров.
Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.
В феврале украинское информагентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».
Машину Прилепина 6 мая 2023 года взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник — военнослужащий батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин — погиб. Полицейские по горячим следам задержали гражданина России и Украины Александра Пермякова.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв — военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.