В Красноярском крае при пожаре погибла годовалая девочка

Сообщение о найденном теле девочки поступило в Следственный комитет сегодня утром. Известно, что несчастный случай произошел в деревне Георгиевка. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнили в региональном главке СК.
По предварительной данным, в доме жила семья с единственной дочерью. Очаг возгорания, которое произошло утром 26 марта, зафиксирован в районе кухни. Причиной ЧП дознаватели называют неосторожное обращение с источниками огня.
Согласно информации правоохранителей, мама погибшей девочки госпитализирована, врачи оказывают женщине помощь.
Следователи осматривают место происшествия, уточняют обстоятельства трагедии. Назначены судебные экспертизы.