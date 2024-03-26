В павлодарском суде рассказали страшные подробности убийства Миланы Давыдовой

«Испытав обиду и злость, девочка крикнула, что расскажет отцу об измене матери, после чего забежала в дом. В этот момент у Давыдовой, находящейся в алкогольном опьянении, из-за опасений о распространении сведений возник преступный умысел, направленный на убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу. Около 13:10 час. Давыдова забежала в дом, догнала Милану и нанесла ей два удара кулаком в лицо, а затем жестоко избила ремнем. Ребенок потерял сознание», — говорится в обвинительном акте.