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Легковушка в Гродно врезалась в осветительную мачту, пострадал водитель

В результате аварии мужчину доставили в медучреждение, специалисты констатировали у него повреждения различной степени тяжести.

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка в Гродно врезалась в осветительную мачту, пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в Госавтоинспекции, инцидент произошел 26 марта утром. 33-летний мужчина за рулем легковушки марки Renault ехал в направлении пр. Космонавтов со стороны ул. Карского. При подъеме на кольцевую развязку водитель не справился с управлением и врезался в осветительную опору.

В результате аварии мужчину доставили в медучреждение, специалисты констатировали у него повреждения различной степени тяжести.