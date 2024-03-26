26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка в Гродно врезалась в осветительную мачту, пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Как рассказали в Госавтоинспекции, инцидент произошел 26 марта утром. 33-летний мужчина за рулем легковушки марки Renault ехал в направлении пр. Космонавтов со стороны ул. Карского. При подъеме на кольцевую развязку водитель не справился с управлением и врезался в осветительную опору.



В результате аварии мужчину доставили в медучреждение, специалисты констатировали у него повреждения различной степени тяжести.