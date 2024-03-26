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Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь в частности идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В. В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ — «террористический акт».

Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.