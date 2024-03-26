Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту

Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.