Воронежцев напугало скопление пожарных машин у «Пролетария»

Несколько пожарных расчетов съехались утром 26 марта в центр Воронежа. Скопление спецмашин горожане увидели в 10 утра у «Пролетки». Но как отметили в ГУ МЧС России, вызов оказался ложным.
— Сообщение о дыме на крыше кинотеатра «Пролетарий» поступило в МЧС России в 10.14. Поскольку кинотеатр — объект повышенного внимания, на место вызова были направлены значительные силы. По прибытию пожарных расчетов на место ничего не обнаружено, — сообщили в ведомстве.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что забытое на сковороде масло стало причиной пожара в частном доме в воронежском селе.