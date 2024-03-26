Воронежцев напугало скопление пожарных машин у «Пролетария»

— Сообщение о дыме на крыше кинотеатра «Пролетарий» поступило в МЧС России в 10.14. Поскольку кинотеатр — объект повышенного внимания, на место вызова были направлены значительные силы. По прибытию пожарных расчетов на место ничего не обнаружено, — сообщили в ведомстве.