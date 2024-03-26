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Воронежцев напугало скопление пожарных машин у «Пролетария»

Несколько пожарных расчетов съехались к кинотеатру.

Источник: МЧС РФ

Несколько пожарных расчетов съехались утром 26 марта в центр Воронежа. Скопление спецмашин горожане увидели в 10 утра у «Пролетки». Но как отметили в ГУ МЧС России, вызов оказался ложным.

— Сообщение о дыме на крыше кинотеатра «Пролетарий» поступило в МЧС России в 10.14. Поскольку кинотеатр — объект повышенного внимания, на место вызова были направлены значительные силы. По прибытию пожарных расчетов на место ничего не обнаружено, — сообщили в ведомстве.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что забытое на сковороде масло стало причиной пожара в частном доме в воронежском селе.

МЧС