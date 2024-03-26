В Приднестровье в пожаре сгорели два человека: Причиной возгорания стало курение в постели

Всего через три минуты пожарный расчёт СВПЧ-2 г. Бендеры прибыл на место. Так как входная дверь была заперта изнутри, огнеборцы в аппаратах со сжатым воздухом по лестнице проникли в квартиру через окно. Помещение было полностью объято дымом, а одна из комнат сильно горела. В ходе разведки в коридоре огнеборцы обнаружили тело мужчины. В комнате, где был очаг возгорания, при тушении пожарные обнаружили ещё одно тело — женщины. Локализовать огонь удалось за 15 минут. Комната выгорела полностью.