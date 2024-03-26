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В Приднестровье в пожаре сгорели два человека: Причиной возгорания стало курение в постели

Локализовать огонь удалось за 15 минут, а вот спасти людей было уже невозможно.

Источник: Комсомольская правда

О том, что горит квартира на первом этаже 5-этажного дома в Бендерах, 23 марта на единый номер спасения сообщила соседка. Также она рассказала, что из квартиры доносились крики о помощи, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Всего через три минуты пожарный расчёт СВПЧ-2 г. Бендеры прибыл на место. Так как входная дверь была заперта изнутри, огнеборцы в аппаратах со сжатым воздухом по лестнице проникли в квартиру через окно. Помещение было полностью объято дымом, а одна из комнат сильно горела. В ходе разведки в коридоре огнеборцы обнаружили тело мужчины. В комнате, где был очаг возгорания, при тушении пожарные обнаружили ещё одно тело — женщины. Локализовать огонь удалось за 15 минут. Комната выгорела полностью.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: 62-летняя одиноко проживающая пенсионерка была больна. К ней в гости приходил 63-летний знакомый, он периодически приносил продукты. Незадолго до пожара бендерчанка курила в постели. Это и стало причиной возгорания.