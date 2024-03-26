Минчанин обманул знакомого, обещая помощь с льготной растаможкой авто

Житель Минска обманул своего знакомого, обещая помочь с льготной растаможкой автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Удалось установить, что осенью 2023 года 38-летний житель Витебска купил на иностранном интернет-аукционе кроссовер. Для того, чтобы сэкономить, он попросил у своего знакомого минчанина найти подставное лицо, которое имеет право на льготную «растаможку». Житель Минска обещал помочь. Говорится, что, в тот момент, когда автомобиль приехал в Минск, посредник сказал про занятость и попросил приехать через несколько дней за машиной.
«Сам же за это время забрал кроссовер, переоформил на себя, отремонтировал и собирался продать», — уточнили в МВД.
В ведомстве сказали, что сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали 51-летнего минчанина. Заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.