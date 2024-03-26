Минчанин обманул знакомого, обещая помощь с льготной растаможкой авто

Удалось установить, что осенью 2023 года 38-летний житель Витебска купил на иностранном интернет-аукционе кроссовер. Для того, чтобы сэкономить, он попросил у своего знакомого минчанина найти подставное лицо, которое имеет право на льготную «растаможку». Житель Минска обещал помочь. Говорится, что, в тот момент, когда автомобиль приехал в Минск, посредник сказал про занятость и попросил приехать через несколько дней за машиной.