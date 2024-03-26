В Волгограде двое взрослых и трое детей отравились угарным газом

В больнице также борются за жизни их родителей.
По имеющейся информации, 25 марта в 21.30 в медицинское учреждение попали 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга, дочери 11, 12 лет и 3-летний сын. В больницу их доставили с признаками токсического действия окиси углерода.
Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, всем им оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, родители и их дети пострадали из-за утечки газа из неисправной газовой колонки.
Сотрудники правоохранительных органов оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. После проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.