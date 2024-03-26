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Дело Куандыка Бишимбаева: когда отберут присяжных и сколько их будет

В Верховном суде (ВС) Казахстана 26 марта 2024 года рассказали, когда пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: sk.kz

Информация появилась в Telegram-канале ВС РК.

«27 марта текущего года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание, где пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и два запасных)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, отбор проводится в закрытом судебном заседании для исключения возможности раскрытия личностей присяжных.