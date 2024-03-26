Дело Куандыка Бишимбаева: когда отберут присяжных и сколько их будет

«27 марта текущего года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание, где пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и два запасных)», — говорится в сообщении.