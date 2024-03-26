В Находке недалеко от пляжа в лесном массиве нашли убитую женщину

Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 60-летняя местная жительница. Под подозрение в совершении тяжкого преступления попал ее супруг. 60-летний мужчина сначала отрицал, что причастен к убийству. Однако в его автомобиле были обнаружены улики. В багажнике остались следы, похожие на кровь. В итоге он признался в содеянном.