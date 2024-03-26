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В Находке недалеко от пляжа в лесном массиве нашли убитую женщину

В совершении преступления следователи подозревают мужа убитой.

Источник: Аргументы и факты

25 марта в Находке в лесном массиве около пляжа «Золотари» нашли убитую женщину. СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 60-летняя местная жительница. Под подозрение в совершении тяжкого преступления попал ее супруг. 60-летний мужчина сначала отрицал, что причастен к убийству. Однако в его автомобиле были обнаружены улики. В багажнике остались следы, похожие на кровь. В итоге он признался в содеянном.

По версии следствия, вечером 23 марта между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина убил жену. Чтобы замести следы, он вывез тело супруги в лесной массив.

Подозреваемого заключили под стражу. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.