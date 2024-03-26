В Минске по горячим следам задержали несовершеннолетнего курьера телефонных аферистов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Заводского РУВД Минска по горячим следам задержали 17-летнего первокурсника столичного колледжа — курьера телефонных мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Подросток по заданию куратора забрал свыше Br11 тыс. в эквиваленте у 86-летней пенсионерки. Пожилая женщина поверила телефонным мошенникам и передала деньги за «непривлечение к уголовной ответственности» дочери, якобы попавшей в ДТП.



Задержанный рассказал, что в мессенджере с ним связался неизвестный и предложил подработку — помогать пожилым минчанам. Парень согласился и получил заказ забрать пакет у пенсионерки и передать находившиеся в нем наличные мужчине.



Благодаря оперативным действиям милиционеров подросток не успел передать деньги пенсионерки посреднику злоумышленников. Наличные изъяты и будут возвращены владелице.



В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.



Милиция предупреждает, что все чаще организаторы телефонных мошенничеств используют несовершеннолетних в качестве курьеров. Вместе с тем, лица, выполняющие роли посыльных, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений. В случае, если у несовершеннолетнего нет доходов или другого имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен его родителями. −0-