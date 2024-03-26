«Разбито лобовое, вмятина и царапины на капоте»: в Новосибирске неизвестный ударил припаркованный автомобиль бутылкой

Новосибирец обнаружил разбитый автомобиль на парковке в Заельцовском районе. Неизвестные бросили в машину бутылку.
Как сообщил владелец авто в группе АСТ-54, транспорт он оставил в парковочном кармане на улице Кубовой, 62.
— В итоге разбито лобовое, вмятина и царапины на капоте и крыле, — рассказал об ущербе мужчина.
Новосибирец не стал терпеть выходки хулиганов и обратился в полицию.
— Заявление принято. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО.