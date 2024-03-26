В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей

В Красноярском крае сотрудники полиции и таможни раскрыли контрабанду почти тысячи кубометров древесины на 4,7 миллиона рублей.
По версии регионального МВД, еще в 2020 году 38-летняя директор деревообрабатывающего предприятия заключила контракты на продажу партии пиломатериалов с двумя иностранными компаниями. Однако при таможенном декларировании она указала недостоверные сведения о товаре, умышленно нарушив требования Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.
— В результате действий предпринимательницы за границу успели вывезти около одной тысячи кубометров деловой древесины, — рассказали полицейские.
Заведены два уголовных дела. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.