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В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей

В Красноярском крае выявлена контрабанда почти тысячи кубометров древесины.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае сотрудники полиции и таможни раскрыли контрабанду почти тысячи кубометров древесины на 4,7 миллиона рублей.

По версии регионального МВД, еще в 2020 году 38-летняя директор деревообрабатывающего предприятия заключила контракты на продажу партии пиломатериалов с двумя иностранными компаниями. Однако при таможенном декларировании она указала недостоверные сведения о товаре, умышленно нарушив требования Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.

— В результате действий предпринимательницы за границу успели вывезти около одной тысячи кубометров деловой древесины, — рассказали полицейские.

Заведены два уголовных дела. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.