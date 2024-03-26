Челябинца отправили в колонию за нападение на полицейского

Как выяснилось, инцидент произошел в январе 2024 года в подъезде дома на улице Липецкая. По данным прокуратуры Челябинской области, пострадавший сотрудник правоохранительных органов пришел по месту жительства осужденного, чтобы вызвать того в отдел полиции. Правоохранители проверяли причастность мужчины к совершению другого преступления.