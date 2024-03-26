Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинца отправили в колонию за нападение на полицейского

Уголовное дело рассматривал Металлургический районный суд Челябинска.

Как выяснилось, инцидент произошел в январе 2024 года в подъезде дома на улице Липецкая. По данным прокуратуры Челябинской области, пострадавший сотрудник правоохранительных органов пришел по месту жительства осужденного, чтобы вызвать того в отдел полиции. Правоохранители проверяли причастность мужчины к совершению другого преступления.

Однако подсудимый отказался идти в отдел полиции, а потом стал оскорблять полицейского и ударил. В результате на мужчину возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти.

Суд приговорил челябинца к четырем годам в колонии общего режима.