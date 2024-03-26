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В Казани у владелицы рынка «Родина» прошли обыски

Предпринимательницу подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

В доме и в офисе учредителя и директора ООО «Фирма “Родина” прошли обыски. В отношении нее заведено уголовное дело по факту злоупотреблений полномочиями.

Сообщается, что женщина якобы не выплатила бывшему соучредителю рынку «Родина» дивиденды и зарплату на общую сумму 24,5 миллиона рублей. В действиях предпринимательницы установили факт злоупотребления полномочиями. Сама женщина вину не признает, сообщает «Бизнес Online».

Ранее женщина, убившая детей из-за «бесов», выслушала приговор в психиатрической клинике Казани.