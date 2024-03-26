В Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи

По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 год мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК Александра Кудашева, 1982 года рождения. Он дал согласие в организации и проведении диверсий на территории Российской Федерации. Дома у террориста обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне обнаружили переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами.