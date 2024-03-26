В Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи

«Федеральной службой безопасности на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации “Русский добровольческий корпус”, действующей под патронажем украинских спецслужб», — отметили в ЦОС.
Мужчина действовал по указанию куратора. «Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», — сообщили в ФСБ. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв этого СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. «Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 год мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК Александра Кудашева, 1982 года рождения. Он дал согласие в организации и проведении диверсий на территории Российской Федерации. Дома у террориста обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне обнаружили переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами.
По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело.