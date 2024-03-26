В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании

Сообщается, что по адресу его проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. Кроме того, в его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника «РДК»* к «террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами».