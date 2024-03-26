В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании

«ФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации “Русский добровольческий корпус”* (“РДК”*), действующей под патронажем украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2022 по 2024 годы он публично занимался дискредитацией ВС РФ. Подчеркивается, что в сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов «РДК»* — Кудашева Александра, 1982 года рождения, согласившись организовывать и устраивать диверсии в РФ.
Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора, мужчина изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций.
«При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в спецслужбе.
Сообщается, что по адресу его проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. Кроме того, в его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника «РДК»* к «террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами».
По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация.