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В ГИБДД рассказали об аварии с участием внедорожника и автобуса в Перми

Столкновение произошло на остановке на улице Пушкарская.

Источник: Аргументы и факты

Подробности аварии с участием внедорожника и автобуса в Перми рассказали сайту perm.aif.ru в региональном ГИБДД.

Информация о происшествии появилась в соцсетях утром 26 марта. На опубликованных фотографиях видно внедорожник с разбитым передом, столкнувшийся с автобусом. Как рассказали в ведомстве, автомобиль «Хавал Дарго» двигался по улице Пушкарской в сторону улицы Юрша. При повороте водитель 1983 года рождения не выбрал подходящую условиям скорость движения и въехал в автобус.

Водитель автомобиля был осмотрен на месте, пострадавших нет.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.