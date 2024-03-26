В ГИБДД рассказали об аварии с участием внедорожника и автобуса в Перми

Информация о происшествии появилась в соцсетях утром 26 марта. На опубликованных фотографиях видно внедорожник с разбитым передом, столкнувшийся с автобусом. Как рассказали в ведомстве, автомобиль «Хавал Дарго» двигался по улице Пушкарской в сторону улицы Юрша. При повороте водитель 1983 года рождения не выбрал подходящую условиям скорость движения и въехал в автобус.