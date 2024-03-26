В Самаре за неделю восемь человек пострадали из-за схода наледи с крыш

В Самаре с 18 по 25 марта спасателями зафиксировано четыре случая схода наледи с крыш многоквартирных домов в Промышленном, Кировском и Советском районах города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Из-за схода ледяных глыб в областной столице пострадали восемь человек, из которых пять — дети. После медицинского осмотра четырем людям, в том числе и двум детям, было рекомендовано амбулаторное лечение. Однако четыре человека, включая 3 детей, были доставлены в больницы Самары.
Напомним, один из инцидентов, связанный с падением ледяной глыбы на женщину с детьми, привлек внимание главы СКР. Александр Бастрыкин, потребовал доложить о расследовании уголовного дела, которое завели по факту травмирования самарчанки и ее детей.