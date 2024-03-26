В Самаре за неделю восемь человек пострадали из-за схода наледи с крыш

Из-за схода ледяных глыб в областной столице пострадали восемь человек, из которых пять — дети. После медицинского осмотра четырем людям, в том числе и двум детям, было рекомендовано амбулаторное лечение. Однако четыре человека, включая 3 детей, были доставлены в больницы Самары.