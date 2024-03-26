МВД Беларуси: школьники получают сообщения в Telegram с призывом устроить теракт

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что школьникам приходят сообщения от неизвестных, которые предлагают устроить стрельбу в ТЦ или же заминировать здания. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси». Уточняется, что подобные сообщения в первую очередь приходят школьникам и молодым людям. За указанное предлагают 5 миллионов рублей.
«Террористы пытаются вербовать исполнителей через Telegram для новых терактов», — подчеркивается в сообщении.
В милиции предупреждают, что не нужно подаваться на провокации, а также на обещания легких денег. И добавляют, что иностранные вербовщики используют исполнителей «в качестве одноразового пушечного мяса в своих целях». Белорусов, которым пришли подобные сообщения, просят предоставить их в милицию, а также заблокировать аккаунт, с которого их прислали. Отмечается, что родителям следует быть внимательным в отношении детей. В милицию рекомендуют обсудить с ними общение с незнакомцами в интернете.