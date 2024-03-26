МВД Беларуси: школьники получают сообщения в Telegram с призывом устроить теракт

В милиции предупреждают, что не нужно подаваться на провокации, а также на обещания легких денег. И добавляют, что иностранные вербовщики используют исполнителей «в качестве одноразового пушечного мяса в своих целях». Белорусов, которым пришли подобные сообщения, просят предоставить их в милицию, а также заблокировать аккаунт, с которого их прислали. Отмечается, что родителям следует быть внимательным в отношении детей. В милицию рекомендуют обсудить с ними общение с незнакомцами в интернете.