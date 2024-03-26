В Воронеже разбиты мемориальные плиты с именами погибших солдат

— Пока отремонтировать их трудно. В нашей организации, в основном, пенсионеры. И приоритеты сейчас, при всем уважении к памяти наших товарищей, живым бойцам СВО. Недавно мы отправили гуманитарную помощь псковскому полку. По плитам: одна стоит 7−8 тысяч рублей. Обслуживание Аллеи идет из наших кошельков, которые далеко не безразмерные. Пробуем отдать ели на попечение городского управления экологии, а плиты — в ведение городской администрации. Написали соответствующее письмо на имя мэра Воронежа Вадима Кстенина. Здесь уже неизвестно, пойдут ли нам навстречу.