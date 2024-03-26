В Воронеже разбиты мемориальные плиты с именами погибших солдат

Неравнодушные воронежцы сообщили, что в Коминтерновском районе в Парке Победы на Аллее десантников разбиты мемориальные плиты с именами и фамилиями погибших солдат. При этом неясно, «постарались» ли здесь вандалы или повреждения вызваны большой массой снега, лежавшей на них.
В ТРК «Арена» пояснили, что поддержанием мемориальных плит в надлежащем виде занимаются в общественной организации «Союз десантников». Мы поинтересовались там, когда наведут порядок на Аллее. Оказалось, что не все так просто.
— Рядом с каждой табличкой посажена голубая ель. Так вот, и на деревья, и на мемориальные плиты нападали вандалы, — рассказал Виталий Каширин, председатель Воронежского областного отделения межрегиональной общественной организации «Союза Десантников». — Срубили одну ель. Попросили городскую администрацию установить видеокамеры. В их поле зрения попал вандал, повредивший одну из плит. Однако оказалось, что человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере, и взыскать с него ущерб невозможно.
Что касается нынешнего состояния плит, Виталий Каширин сказал следующее:
— Пока отремонтировать их трудно. В нашей организации, в основном, пенсионеры. И приоритеты сейчас, при всем уважении к памяти наших товарищей, живым бойцам СВО. Недавно мы отправили гуманитарную помощь псковскому полку. По плитам: одна стоит 7−8 тысяч рублей. Обслуживание Аллеи идет из наших кошельков, которые далеко не безразмерные. Пробуем отдать ели на попечение городского управления экологии, а плиты — в ведение городской администрации. Написали соответствующее письмо на имя мэра Воронежа Вадима Кстенина. Здесь уже неизвестно, пойдут ли нам навстречу.