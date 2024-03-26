Следствие установило, чем отравились дети в школе посёлка Большаково

«В спрее концентрация изопропилового спирта в принципе недостаточна для дезинфекции поверхностей, тем более при распылении в воздухе. В плохо проветриваемых помещениях при вдыхании он вызывает у людей угнетение центральной нервной системы, тошноту, головные боли, раздражение желудочно-кишечного тракта», — добавил источник.