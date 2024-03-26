Следствие установило, чем отравились дети в школе посёлка Большаково

Ученики школы в посёлке Большаково отравились, вдыхая изопропиловый спирт, входящий в состав кожного антисептика. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР, подробности рассказал источник знакомый с ситуацией.
К такому выводу пришли специалисты Роспотредбнадзора и химической судебной экспертизы. Персонал школы перед линейкой распылял антисептик в помещениях для дезинфекции воздуха.
«В спрее концентрация изопропилового спирта в принципе недостаточна для дезинфекции поверхностей, тем более при распылении в воздухе. В плохо проветриваемых помещениях при вдыхании он вызывает у людей угнетение центральной нервной системы, тошноту, головные боли, раздражение желудочно-кишечного тракта», — добавил источник.
С признаками воздействия токсического вещества были госпитализированы шестеро школьников от 11 до 15 лет. Всего, по данным Роспотребнадзора, 22 ребёнка пожаловались на слабость, головокружение, першение в горле.
Как пояснили в региональном СКР, следствие продолжается. В ближайшее время будут готовы заключения судебно-медицинских экспертиз, которые установят степень тяжести вреда здоровью, причинённого школьникам.
Утром 15 февраля после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия. Они уверяли, что в холле стоял сильный запах. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).