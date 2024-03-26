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Двое злоумышленников избили и ограбили полицейских в Краснодаре

Инцидент произошел на улице Стахановской.

Источник: Новая Кубань

В Краснодаре двух полицейских серьезно ранили, когда они пытались задержать «любителя клумб».

Согласно информации из Telegram-канала «Mash», стражи порядка гуляли по улице Стахановской и заметили мужчину, который копался в цветочной клумбе. Правоохранители решили проверить, что происходит, но мужчина отказался отвечать на их вопросы и извлек нож. После словесной перепалки «землекоп» скрылся и привел подкрепление — полуголого мужчину с монтировкой. Началась драка два на два, которая продолжалась около получаса.

В результате оба полицейских получили травмы головы. Младшему лейтенанту пришлось наложить на голову швы, а старший лейтенант получил не только переломы, но и лишился своего имущества — преступники украли сумку с его удостоверением сотрудника МВД и травматическим пистолетом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к этому случаю. Ведется процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки.

СК