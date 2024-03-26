Задержанный после постов о теракте в «Крокусе» Конашенок остается в отделе полиции Петербурга — дела пока нет

Петербургский дизайнер Николай Конашенок провел ночь в отделе полиции. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено, стало известно «Фонтанке» 26 марта.
Мужчину задержали накануне в Пулково после публикаций о теракте в «Крокус Сити холле» в соцсетях. Он публично извинился, однако его дальнейшая судьба пока не ясна. Правоохранители продолжают разбираться.
Новых сведений нет и у супруги Николая, бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской. Говорить с журналистом «Фонтанки» она отказалась, но опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что новостей нет.
«Я пока ничего не знаю о его судьбе. Новостей нет никаких, ни плохих, ни хороших», — написала Шатуновская.
Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе», его посты проверяют на экстремизм. Петербуржец собирался вылететь в Ереван, но был задержан сотрудниками центра «Э» в Пулково. После высказываний Конашенка его жена покинула пост генерального директора «Новой Голландии».
Позже полиция Петербурга распространила видео, на котором автор публикаций извиняется за написанное и говорит, что не поддерживает терроризм.