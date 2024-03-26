Мать «устроила» на работу в хозяйство Волковысского района сына и его девушку, деньги забирала себе

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работница хозяйства Волковысского района фиктивно устроила на работу сына и его девушку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.



Как рассказали в ведомстве, согласно материалам уголовного дела, 53-летняя обвиняемая, работая на одном из сельскохозяйственных предприятий района, фиктивно оформила на работу сына и его девушку. Так, весной 2021 года она попросила у руководителя хозяйства оформить полеводом к себе в участок на лето своего сына. Женщина, воспользовавшись доверием, оформила все необходимые документы без присутствия сына. Спустя месяц фигурантка таким же образом «устроила» на работу и его девушку. Установлено, что договор подряда она лично подписывала за обе стороны.



При этом жительница района вносила заведомо фиктивные сведения в составленные наряды работ, искусственно завышала объемы и часы проделанных работ полеводами, которые находились у нее в подчинении. Также обвиняемая указывала в отчетности работы, которые фактически не исполнялись и не были отработаны. После этого подавала указанные сведения в бухгалтерию предприятия для начисления зарплаты. Зарплату женщина забирала себе. Так, за три месяца незаконный заработок составил более Br4 тыс.



В 2022 году фигурантка решила снова воспользоваться отработанной схемой. За фиктивные пять и три месяца работы сына и будущей невестки соответственно предприимчивая особа получила почти Br6 тыс.



В ведомстве добавили, что о ее действиях сын и его девушка не знали. Сама же обвиняемая пояснила, что на решение заработать таким образом ее подвигло тяжелое материальное положение, а именно — невозможность оплачивать кредит на машину.



Волковысский райотдел СК предъявил обвинение по уголовной статье за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в том числе совершенное повторно.



Суд Волковысского района признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, и должности, связанные с совершением юридически значимых действий, сроком на четыре года. −0-