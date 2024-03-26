В Воронеже 71-летний рыбак провалился под лед водохранилища и погиб

В субботу, 23 марта, в Воронежском водохранилище утонул 71-летний мужчина. Пенсионер провалился под лед во время рыбалки. Находившиеся рядом люди достали его из воды, однако он уже не подавал признаков жизни. СК проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 марта.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины и выполнили другие мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что еще двое воронежских рыбаков провалились под лед на водохранилище. Обоих мужчин вытащили, доставили на берег на аэролодке и передали медикам.