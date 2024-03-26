В Воронеже 71-летний рыбак провалился под лед водохранилища и погиб

В субботу, 23 марта, в Воронежском водохранилище утонул 71-летний мужчина. Пенсионер провалился под лед во время рыбалки. Находившиеся рядом люди достали его из воды, однако он уже не подавал признаков жизни. СК проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 марта.