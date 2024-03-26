Воронежцам дали рекомендации, как действовать, если дети получают предложения устроить теракт

После произошедшего в подмосковном «Крокусе» в сетях активизировались провокаторы, массово предлагающие устроить теракты и диверсии за деньги в разных регионах. Такие сообщения в мессенджерах стали получать и воронежцы. Большая часть рассылки направлена на школьников, которые в силу недостатка критического анализа более внушаемы, их проще запугать и шантажировать.
— За совершение теракта обещают разные суммы. В основном около 1 млн рублей, хотя известно о случаях, когда предлагали и 250 тыс, и 2 млн рублей. Кому-то и вовсе предлагают алкоголь или наркотики, особенно подросткам. За отказ совершить преступление злоумышленники угрожают физической расправой, — отмечают в полицейском ведомстве.
Силовики дали рекомендации, как действовать в подобных случаях. Инструкцию опубликовало управление киберполиции МВД России.
Итак, что делать, если пришло сообщение с таким предложением:
— Не вступайте в переписку с провокаторами.
— Сделайте скрины присланных сообщений так, чтобы был виден номер телефона отправителя.
— Сообщите взрослым и в полицию о поступившем сообщении, приложите скрины переписки.
— Пожалуйтесь в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, для его блокировки.
— В настройка профиля мессенджера установите ограничения конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных номеров телефонов.