Воронежцам дали рекомендации, как действовать, если дети получают предложения устроить теракт

После произошедшего в подмосковном «Крокусе» в сетях активизировались провокаторы, массово предлагающие устроить теракты и диверсии за деньги в разных регионах. Такие сообщения в мессенджерах стали получать и воронежцы. Большая часть рассылки направлена на школьников, которые в силу недостатка критического анализа более внушаемы, их проще запугать и шантажировать.