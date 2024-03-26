В Минске педофил обманом проник в квартиру и напал с ножом на школьницу

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали педофила, который обманом проник в квартиру и, угрожая школьнице ножом, совершил преступление, после чего скрылся. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В столичную милицию обратилась минчанка, которая рассказала, что в ее отсутствие на ее малолетнюю дочь в квартире напал неизвестный мужчина. Оперативники в сфере нравов и уголовного розыска при силовой поддержке специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД по горячим следам задержали 23-летнего подозреваемого — жителя Червенского района.



Правоохранители выяснили, что мужчина заприметил девочку в автобусе. Проследив за школьницей, неизвестный зашел за ней в подъезд и поднялся на этаж, где попросил пустить его в квартиру в уборную. Проникнув в жилище, мужчина достал нож и под угрозой его применения совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. После этого преступник скрылся.



Известно, что педофил трудоустроен рабочим в столичной организации, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Проверяется его причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Следователь возбудил уголовное дело.



Милиция просит родителей повторить со своими детьми правила безопасности и объяснить им, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, заходить с ними в лифт и подъезд, а также пускать их в квартиру под любыми предлогами. Также нельзя садиться к незнакомцам в автомобиль и принимать от них подарки. Ребенок должен знать, что говорить и как поступать в таких ситуациях.