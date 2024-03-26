Мужчина из Ставропольского края попал в рабство в Ростовской области

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров общественного движения против рабства в России «Альтернатива».
Как пишет источник, 54-летний Сергей приехал на вокзал в Ростов 27 февраля. Там к нему подошли несколько человек и предложили выпить. После этого ставропольчанин очнулся в отделе полиции без денег и документов.
Когда Сергей вышел из отдела, он начал думать, как ему вернуться домой. Решил отправиться на вокзал. Там он встретил некоего гражданина по имени Андрей, который предложил мужчине заработать. Сергей согласился, после чего его отвезли на дачи под Ростовом.
«Там мужчина… перебирал кабачки, валил сухой лес, засеивал семенами поля. Через пару дней работы Андрей стал говорить — не факт, что через шесть дней Сергей уедет, что они ещё подумают, посмотрят», — рассказывают волонтеры.
По словам ставропольчанина, на дачах трудились и другие мужчины. По словам волонтеров, их там удерживали обещаниями хорошего заработка или алкоголем. Как удалось узнать Сергею, некоторым работягам платили около шести тысяч за месяц труда.
У одного из «коллег» Сергея был телефон, по которому мужчина смог дозвониться дочери и рассказать о своем положении. После этого девушка обратилась к волонтерам.
«Наши сотрудники проинструктировали девушку о том, что необходимо делать дальше. И совсем скоро информация с точным адресом была у нас. На место были вызваны сотрудники полиции, которые отвезли Сергея в отдел. Туда же по нашей просьбе выехали волонтеры ПСО “ЛизаАлерт”, — рассказал представитель общественного движения.