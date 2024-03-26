Мужчина из Ставропольского края попал в рабство в Ростовской области

«Наши сотрудники проинструктировали девушку о том, что необходимо делать дальше. И совсем скоро информация с точным адресом была у нас. На место были вызваны сотрудники полиции, которые отвезли Сергея в отдел. Туда же по нашей просьбе выехали волонтеры ПСО “ЛизаАлерт”, — рассказал представитель общественного движения.