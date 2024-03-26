Гражданина Грузии заочно арестовали за теракт на Крымском мосту

Гражданина Грузии заочно арестовали на два месяца. Эта мера пресечения действует с того момента, как фигуранта экстрадируют в Россию, либо же задержат на территории нашей страны. Ранее Басманный суд заочно заключил под стражу руководителя СБУ Василия Малюка.