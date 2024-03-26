Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданина Грузии заочно арестовали за теракт на Крымском мосту

Суд заочно арестовал гражданина Грузии, обвиняемого в теракте на Крымском мосту.

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе, обвиняемого в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает агентство ТАСС.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — говорится в сообщении.

Гражданина Грузии заочно арестовали на два месяца. Эта мера пресечения действует с того момента, как фигуранта экстрадируют в Россию, либо же задержат на территории нашей страны. Ранее Басманный суд заочно заключил под стражу руководителя СБУ Василия Малюка.

Инасаридзе инкриминируют теракт, а также приобретение, перевозку и контрабанду взрывчатых веществ или взрывных устройств.