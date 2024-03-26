Гражданина Грузии заочно арестовали за теракт на Крымском мосту

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе, обвиняемого в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает агентство ТАСС.
— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — говорится в сообщении.
Гражданина Грузии заочно арестовали на два месяца. Эта мера пресечения действует с того момента, как фигуранта экстрадируют в Россию, либо же задержат на территории нашей страны. Ранее Басманный суд заочно заключил под стражу руководителя СБУ Василия Малюка.
Инасаридзе инкриминируют теракт, а также приобретение, перевозку и контрабанду взрывчатых веществ или взрывных устройств.