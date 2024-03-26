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Правоохранители раскрыли подробности о подкидыше в Карши

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители Карши прокомментировали видео с подкидышем, которое распространилось в социальных сетях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ребенка обнаружили 21 марта у лестницы на второй этаж в травматологическом отделении Кашкадарьинского областного многопрофильного медицинского центра.

Специалисты провели медицинский осмотр младенца, ему оказалось 20 дней. Общее его состояние удовлетворительное, признаков телесных повреждений на нем не обнаружено.

В сообщении правоохранителей говорится, что в настоящее время малыш находится в областном детском доме в Китабском районе.

Расследование в связи с ситуацией проводит следственное управление УВД Карши.