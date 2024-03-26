Правоохранители раскрыли подробности о подкидыше в Карши

Ребенка обнаружили 21 марта у лестницы на второй этаж в травматологическом отделении Кашкадарьинского областного многопрофильного медицинского центра.
Специалисты провели медицинский осмотр младенца, ему оказалось 20 дней. Общее его состояние удовлетворительное, признаков телесных повреждений на нем не обнаружено.
В сообщении правоохранителей говорится, что в настоящее время малыш находится в областном детском доме в Китабском районе.
Расследование в связи с ситуацией проводит следственное управление УВД Карши.