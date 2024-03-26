Наклонилась завязать шнурки: в Казани водитель переехал девочку-подростка

Сегодня на улице Блюхера в Казани 43-летний водитель автомобиля Kia Rio, выезжая с парковки, наехал на 16-летнюю девочку, а затем проехал по ней задним ходом. Пострадавшая в тот момент наклонилась рядом с припаркованным автомобилем, чтобы завязать шнурки. Об этом сообщила Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани в своем телеграм-канале.
Девушку с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По данному факту ведется административное расследование, водителю может быть вынесено наказание за несоблюдение требований безопасности при начале движения.
Ранее мы писали о том, что поезд наехал на подростка у ж/д станции Высокая Гора. Пострадавший был немедленно доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами.