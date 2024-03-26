Выживший под завалами шахтер из Североуральска пришел в сознание

Выжившего горняка, который оказался под завалами в шахте «Кальинская» в Североуральске, госпитализировали в больницу Краснотурьинска. Он находится в сознании, сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе медучреждения.
ЧП случилось ранним утром 25 марта. В районе 4:22 часов произошел горный удар на шахте «Кальинская». После чего обвалилась горная порода. В момент происшествия на горизонте работали два человека: 26-летний проходчик Кирилл Лоскутов и его 31-летний коллега Алексей Амозов.
Горняки подавали сигналы о том, что они живы, стуча по трубам. Спасательная операция длилась практически до вечера 25 марта.
— В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействовано 12 человек специального горноспасательного отряда, а также их опытные коллеги, — рассказывал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
Спасатели смогли добраться до Алексея Амозова первым, к 16:00. Ему экстренно оказали медицинскую помощь. Кирилла Лоскутова спасти не удалось.
— К сожалению, один из мужчин найден без признаков жизни. Его напарника обнаружили в бессознательном состоянии. После чего в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную больницу. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу СУБРа, — сообщил полковник Горелых.
В пресс-службе компании «РУСАЛ» «КП-Екатеринбург» сообщили, что семье погибшего рабочего будет оказана вся необходимая помощь, а также родные получат выплаты в размере трех миллионов рублей.
К середине дня 26 марта стало известно о состоянии Алексея Амозова, которого удалось спасти.
— В Краснотурьинской городской больнице находится один пострадавший в шахте Североуральска. У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пациент находится в сознании, обходится без ИВЛ, получает все необходимое лечение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе больницы.
Ранее в Следственном комитете по факту гибели Кирилла Лоскутова было заведено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Кроме того, инцидентом заинтересовался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он давал поручения оказать помощь пострадавшим в ЧП.