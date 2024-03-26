Выживший под завалами шахтер из Североуральска пришел в сознание

— В Краснотурьинской городской больнице находится один пострадавший в шахте Североуральска. У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пациент находится в сознании, обходится без ИВЛ, получает все необходимое лечение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе больницы.