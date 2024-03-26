В Новосибирске девушку приговорили к году условно за реабилитацию нацизма через посты «ВКонтакте»

Эмиль Валеева обвинялась по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Согласно обвинительному заключению 9 мая 2022 года девушка, являясь администратором сообщества соцсети «ВК» под названием «Тушеные вентиляторы с мясом», из квартиры в Советском районе Новосибирска, где она проживала, разместила на стене посты, выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.