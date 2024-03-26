В Новосибирске девушку приговорили к году условно за реабилитацию нацизма через посты «ВКонтакте»

Эмиль Валеева обвинялась по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Согласно обвинительному заключению 9 мая 2022 года девушка, являясь администратором сообщества соцсети «ВК» под названием «Тушеные вентиляторы с мясом», из квартиры в Советском районе Новосибирска, где она проживала, разместила на стене посты, выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.
Следствие считало, что Валеева совершила умышленное преступление, так как ее авторская публикация, размещенная на стене сообщества «ВКонтакте» по заключению лингвистической судебной экспертизы от 3 октября 2023 года содержит высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой Отечественной войне в общественной жизни России.
Вину Валеева не признала и пояснила, что при размещении постов не преследовала провокационные цели, а лишь выразила свое мнение по поводу отношений с мамой.
В последнем слове подсудимая заявила, что не поддерживает идеологию нацизма и фашизма, негативного отношения к 9 мая она не выражала.
— Приговором Новосибирского областного суда от 26 марта 2024 года Валеева Э. С. признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание 1 год условно с испытательным сроком 1 год, — информирует в соцсети «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Также на год суд запретил ей заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и размещать посты и изображения общественно-политического характера. Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.