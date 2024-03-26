ВСУ за сутки потеряли более 425 военных на донецком направлении

«ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.