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ВСУ за сутки потеряли более 425 военных на донецком направлении

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за прошедшие сутки составили свыше 425 человек, также уничтожены четыре станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.