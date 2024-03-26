ВСУ за сутки потеряли более 425 военных на донецком направлении

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за прошедшие сутки составили свыше 425 человек, также уничтожены четыре станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Об этом сообщили в Минобороны РФ.