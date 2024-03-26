Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников», — сказали в ведомстве.
Все цели удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.
За минувшие сутки украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Полтавской области.
По данным представителей подполья, в Харькове российские военные второй раз за три дня поразили базу штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины, а также танковое училище ВСУ.
Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, в Одессе удар нанесли по месту дислокации личного состава СБУ и крупному складу боеприпасов.