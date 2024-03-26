Сотрудница МИД России погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Одна из погибших — сотрудница МИД», — сказали в ведомстве.
В размещенном на сайте МИД РФ некрологе говорится, что «департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в “Крокус сити холле” 22 марта 2024 года трагически погибла специалист 1 разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна (2001−2024)». В документе указывается, что она родилась 18 мая 2001 года в Москве, после окончания в 2021 году Колледжа МИД России она пришла на службу в департамент.
«Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто её знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Она прилежно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы на будущее, но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов», — рассказали в МИД. «Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Татьяне Алексеевне Репиной навсегда останется в наших сердцах», — заключили в министерстве.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.