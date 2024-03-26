Сотрудница МИД России погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто её знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Она прилежно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы на будущее, но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов», — рассказали в МИД. «Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Татьяне Алексеевне Репиной навсегда останется в наших сердцах», — заключили в министерстве.