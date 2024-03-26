Пять человек эвакуировали пожарные из горевшей многоэтажки в Новосибирске

ЧП произошло в девятиэтажке по улице Богаткова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о задымлении поступило на пожарно-спасательный пост в 16:31. Спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже.
Тушение продолжается, привлечены 30 человек и 10 единиц техники, в том числе, две автолестницы. Открытое горение уже ликвидировано.
Информации о пострадавших нет.
«По автолестницам эвакуировали 3 человека. Из подъезда при помощи спасательных устройств также эвакуировали двух жильцов», — добавили в пресс-службе.
Как уточняют очевидцы в паблике АСТ-54, один из эвакуированных — мужчина-инвалид, который самостоятельно передвигаться не может.
Ранее МК в Новосибирске писал, что «резиновая квартира» на 37 жильцов сгорела в областном центре.