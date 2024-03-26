«Вынесли ювелирки на 9 млн рублей»: Актрису Евгению Игумнову, озвучившую принцессу Жасмин, обокрали в Петербурге

Заслуженную артистку России Евгению Игумнову обокрали в Петербурге. Как заявила актриса правоохранителям, неизвестные пробрались к ней в коттедж на Полевой улице в поселке Тярлево. Домушники вынесли из дома ювелирные изделия и украшения на сумму 9 млн рублей, а также прихватили с собой пять тысяч долларов наличности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.