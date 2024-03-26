«Вынесли ювелирки на 9 млн рублей»: Актрису Евгению Игумнову, озвучившую принцессу Жасмин, обокрали в Петербурге

Заслуженную артистку России Евгению Игумнову обокрали в Петербурге. Как заявила актриса правоохранителям, неизвестные пробрались к ней в коттедж на Полевой улице в поселке Тярлево. Домушники вынесли из дома ювелирные изделия и украшения на сумму 9 млн рублей, а также прихватили с собой пять тысяч долларов наличности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Установлено, что злоумышленник проник в дом, взломав входную дверь. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что сама актриса в своих социальных сетях никак не прокомментировала произошедшее. Однако, по данным источника SPB.KP.RU, добычей домушника стали две пары дорогих часов, 11 колес, подвеска и серьги от Tiffany.
Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы установить личность преступника и задержать его.
Добавим, что Евгения Игумнова является актрисой театра имени Комиссаржевской. Помимо ролей на сцене, также снималась в различных картинах, в числе которых «Моя девочка», «Любовная магия», «Метод Михайлова» и другие. Также артистка озвучивает персонажей фильмов и сериалов. Так, она является официальным голосом принцессы Жасмин в популярном мультике об Алладине и ее голосом говорит героиня Киры Найтли в «Пиратах Карибского моря».