Массовая драка в Актюбинской области: родителей подростков ждут штрафы

«18 марта на одной из улиц Шалкара группа подростков устроила массовую драку, проявив неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие граждан. В судебном заседании родители, и их несовершеннолетние дети признали вину», — сообщили в пресс-службе суда.