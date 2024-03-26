Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был задержан британской полицией. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США, где ему предъявлено обвинение в публикации конфиденциальных военных документов и дипломатических телеграмм. Ассанж подал апелляцию на это решение.