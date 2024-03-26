Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Суд постановил, что приступит к рассмотрению апелляции Ассанжа, если США не предоставят «удовлетворительных гарантий» того, что он сможет опираться на первую поправку конституции Соединенных Штатов, в частности, запрещающую посягать на свободу слова. Кроме того, США должны разъяснить, может ли Ассанж быть приговорен к смертной казни, передает Reuters.
С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был задержан британской полицией. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США, где ему предъявлено обвинение в публикации конфиденциальных военных документов и дипломатических телеграмм. Ассанж подал апелляцию на это решение.
В марте 2023 года британский Верховный суд отказал Джулиану Ассанжу в возможности обжаловать решение о его экстрадиции. В сентябре суд Франции отклонил запрос Ассанжа о политическом убежище.